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Стало известно о ликвидации командира «Азова»

Военкор Татаринов: командир минометной батареи «Азова» Плитус ликвидирован в ДНР

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Gleb Garanich/Reuters

Командир минометной батареи батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей Плитус ликвидирован в ДНР. Об этом заявил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

Татаринов сообщил, что Плитус сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году. После этого он подписал документы о том, что он не будет в дальнейшем воевать против ВС РФ.

14 мая сообщалось, что командир роты оперативного назначения при президенте Украины Владимире Зеленском Василий Полагнюк 13 мая был ликвидирован в зоне проведения спецоперации.

12 мая советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что бойцы полка «Азов» участвуют в боевых действиях в Часове Яре ДНР.

Отмечалось, что бойцы «Азова» отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Штурмовая бригада подразделения саботировала решение Сырского отправить его на удержание населенного пункта.

Ранее в ДНР допустили ликвидацию Зеленского Западом.

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