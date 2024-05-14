Перечислены причины агрессии в пожилом возрасте

Эпизоды агрессивного поведения у людей пожилого и старческого возраста могут возникать из-за снижения когнитивных функций, делирия или синдрома дезадаптации, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Причиной агрессивного поведения может быть деменция, поэтому если агрессивное поведение повторяется, если его нельзя объяснить известными причинами – это повод для серьезного обследования у врача. Лица с нарушенными когнитивными функциями через агрессивное поведение могут показывать, что у них что-то болит, однако они не могут в понятной форме донести это окружающим. Мы должны помнить, что любое необъяснимое изменение в поведении и характере пожилого человека – это повод для обращения к врачу и серьезного обследования», – отметил специалист.

Еще одной причиной агрессии может быть делирий – острое нарушение когнитивных функций с дезориентацией, которое связано с тем, что мозг пожилого человека может быть очень уязвим к таким вещам, которые мозг молодого человека хорошо выдерживает. Часто делирий связывают с употреблением алкоголя или психоактивных веществ, однако он вполне может быть связан с обезвоживанием, операционным стрессом или каким-нибудь инфекционным заболеванием, например гриппом с выраженной интоксикацией.

«Делирий бывает в разных формах, он может быть гиперактивный, когда человек дезориентирован в обстановке и агрессивно себя ведет. А бывает гипоактивный, когда человек, наоборот, замыкается. В любом случае такие внезапные изменения в поведении тоже должны настораживать и необходимо сообщать о них врачу», – рассказал Прощаев.

Еще в пожилом возрасте имеет место синдром дезадаптации, который встречается при резко изменившихся условиях жизни человека. Например, человек переезжает жить из своей квартиры, но вопросы организации его быта, расписания, интеграции в новое для него пространство должным образом не прорабатываются. Другой пример – переезд в дом-интернат для пожилых людей без должного психологического сопровождения. В этих случаях одной из форм проявления синдрома дезадаптации тоже может быть агрессивное поведение.

«Но мы должны помнить, что агрессивное поведение в принципе присуще людям любого возраста, и оно всегда имеет под собой какую-то основу. Необходимо отличать агрессивную реакцию на бытовую ситуацию с эмоциональной реакцией, связанной с каким-то болезненным состоянием», – заключил специалист.

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