Российская пятиклассница умерла при странных обстоятельствах

В Московской области 12-летняя девочка внезапно скончалась в ванной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 12 мая в Балашихе. По данным СМИ, в день трагедии пятиклассница вместе с сестрами ходила в школу при храме. Вернувшись, она брала у матери деньги, чтобы сходить в магазин за чипсами. Позже девочка пожаловалась на сильные головные боли, и родительница дала ей специальную таблетку для детей.

Перед сном в ванной ребенок потерял сознание. Девочку нашли близкие и вызвали скорую. Врачи констатировали смерть школьницы.

По данным СМИ, девочка росла в благополучной семье — с матерью, отчимом, братом и сводными сестрами — не имела хронических заболеваний, была активной и здоровой. Медики предположили, что причиной смерти мог стать гормональный сбой на фоне пубертата.

До этого при невыясненных обстоятельствах в детском лагере в Амурской области умерла восьмилетняя девочка.

Ранее в Нижегородской области врачи не смогли спасти подростка, которому стало плохо во время смены в лагере.