Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская пятиклассница умерла при странных обстоятельствах

Shot: в Подмосковье ученица воскресной школы умерла при странных обстоятельствах

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Московской области 12-летняя девочка внезапно скончалась в ванной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 12 мая в Балашихе. По данным СМИ, в день трагедии пятиклассница вместе с сестрами ходила в школу при храме. Вернувшись, она брала у матери деньги, чтобы сходить в магазин за чипсами. Позже девочка пожаловалась на сильные головные боли, и родительница дала ей специальную таблетку для детей.

Перед сном в ванной ребенок потерял сознание. Девочку нашли близкие и вызвали скорую. Врачи констатировали смерть школьницы.

По данным СМИ, девочка росла в благополучной семье — с матерью, отчимом, братом и сводными сестрами — не имела хронических заболеваний, была активной и здоровой. Медики предположили, что причиной смерти мог стать гормональный сбой на фоне пубертата.

До этого при невыясненных обстоятельствах в детском лагере в Амурской области умерла восьмилетняя девочка.

Ранее в Нижегородской области врачи не смогли спасти подростка, которому стало плохо во время смены в лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами