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В Челябинске произошла массовая авария с участием Ford Mustang

В Челябинске около ТК столкнулись пять машин

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Александр Вильф/РИА Новости

В Челябинске произошло ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщает 74.ru.

Аварию зафиксировали на улице Дарвина, около ТК «Кольцо». Всего участниками происшествия стали пять иномарок, среди которых Ford Mustang.

По данным ГИБДД региона, во время ДТП никто не пострадал.

«Из-за аварии на час останавливали движение троллейбусов», – поделились представители перевозчика «ЧелябГЭТ».

Как сообщает Ura.ru, на данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые мероприятия.

До этого четыре человека пострадали в массовом ДТП в Волгограде. По данным местных СМИ, грузовик врезался в заднюю часть автомобиля, который протаранил ВАЗ-2110.

Все пострадавшие – это люди, стоявшие на дороге около машин. Мужчины попали в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию. Остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Воронежской области автобус с военными улетел в кювет.

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