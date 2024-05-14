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Депутаты в парламенте Грузии подрались на рассмотрении закона об иноагентах

Депутаты парламента Грузии подрались при обсуждении закона об иноагентах

Депутаты в парламенте Грузии подрались при рассмотрении законопроекта об иноагентах в стране, спикер парламента Шалва Папуашвили объявлял технический перерыв. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Грузия».

«Подрались депутаты от большинства и оппозиционного «Единого нацдвижения», из-за чего спикер парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении, на данный момент заседание парламента возобновилось, однако ситуация «остается накаленной».

До этого премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая примет в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах.

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил в III чтении законопроект об иностранных агентах. Комитет провел заседание в 09:00 (08:00 мск) и одобрил документ в течение нескольких минут. При этом представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

Ранее в Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота.

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