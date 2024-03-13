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Недавно получивший «Оскар» Нолан приступил к работе над новым фильмом

Puck: режиссер Кристофер Нолан начал писать сценарий к новому фильму

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Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма. Об этом сообщило издание Puck.

На данный момент детали следующего проекта кинематографиста держатся в секрете. До этого постановщик признавался, что его новая картина будет масштабной. По словам Нолана, его тянет работать над подобными фильмами. В феврале режиссер заявил о желании поработать в жанре хоррор, но отметил, что для работы над такой лентой нужна «выдающаяся» идея.

Издание Variety заявило, что следующим фильмом постановщика может стать ремейк сериала «Заключенный» о британском агенте, который ушел со службы в «деревню».

Недавно стало известно, что Кристофер Нолан заработал за фильм «Оппенгеймер» чуть меньше $100 млн. В эту сумму входят гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре-2024».

На 96-й церемонии премии «Оскар» фильм «Оппенгеймер» отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни — младший, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Актер Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Ранее звезда «Женского стендапа» пожаловалась на переработки.

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