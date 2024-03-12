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Мужа беременной в четвертый раз Хилари Дафф стерилизовали

Муж актрисы Хилари Дафф Мэттью Кома сделал вазэктомию

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Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images

Музыкант Мэттью Кома, супруг актрисы Хилари Дафф, сделал вазэктомию. Об этом артист рассказал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летнего Кому стерилизовали на фоне четвертой беременности жены.

Кома опубликовал у себя на странице в социальной сети несколько юмористических постов, посвященных деликатной процедуре. В одном из видео он спрашивает врача, приходилось ли тому ранее работать над чем-то столь же небольшим.

В другой публикации он заявляет, что процедура оказалась не такой уж неприятной — лучше, чем посещение зубного врача.

«Десять из десяти, рекомендую», — признался подписчикам он.

Кома и Дафф поженились в 2019 году. У пары растут двое общих дочерей — 5-летняя Бэнкс и 2-летняя Мэй, также у Дафф есть 11-летний сын Лука от бывшего мужа Майка Комри.

В декабре 2023 года Дафф объявила о четвертой беременности.

В 2023 году жена актера Алека Болдуина Хилария ответила на вопрос о вазэктомии после рождения седьмого ребенка.

«Каждый раз, когда у меня рождается ребенок, мой акушер-гинеколог записывает на стикере контакты оперирующего уролога, и я приношу его домой Алеку. Он еще не сделал вазэктомию», — добавила она.

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