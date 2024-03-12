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Ивлеева снова хочет отсудить у петербургского ИП миллион рублей

Блогерша Анастасия Ивлеева оспорила отказ присудить ей миллион

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Блогерша Анастасия Ивлеева (настоящая фамилия Узенюк) подала апелляционную жалобу на решение суда после отказа присудить ей миллион рублей с петербургского ИП. Это выяснила «Газета.Ru», изучив материалы Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12 февраля суд первой инстанции взыскал в ее пользу с индивидуального предпринимателя Дмитрия Ларичкина только 6 тысяч рублей из затребованного 1 миллиона.

По данным дела, Узенюк перечислила ответчику по договору 924 тысячи рублей авансового платежа платежным поручением, однако ответчик обязательства по договору не исполнил, и блогерша направила претензию от 3 апреля 2023 года с требованием возвратить денежные средства и оплатить неустойку. Ларичкин отказался, и тогда она обратилась в суд.

Суд первой инстанции не нашел достаточных оснований для возврата аванса.

Накануне блогера Вячеслава Большакова (Слава Crazysuka) оштрафовали на 200 тысяч рублей за участие в «почти голой» вечеринке Ивлеевой.

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