Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловался, что 45 лет не может бросить курить

Актер Сергей Селин заявил, что после попытки бросить курить потолстел на 16 кг

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Селин признался в беседе с kp.ru, что 45 лет не может бросить курить.

Селин признался, что последняя его попытка отказаться от вредной привычки оказалась неудачной. Он объяснил, что за год после этого поправился на 16 килограмм.

По словам Селина, в нем есть как хорошие, так и отрицательные стороны, несмотря на то, что его называют «самым добрым мужчиной страны». Речь идет о меме с его персонажем Дукалисом из «Улиц разбитых фонарей».

Селин отметил, что не гордится этим мемом, хоть ему поначалу и было приятно.

«Но, правда я такой добрый или нет — я не знаю. Слава Богу, меня любят. Я это чувствую. Иногда прям искренне. Особенно, когда после спектакля подходят, фотографируются, берут автографы, дарят цветы. Ну, это же приятно, когда тебя любят», — поделился артист.

12 марта Сергею Селину исполнилось 63 года. Артист собирается отпраздновать день рождения на гастролях. Ничего «грандиозного» он не планирует. Актер признался, что после 60 лет ему стало труднее путешествовать по городам с выступлениями.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о прогрессе в реабилитации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами