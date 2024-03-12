Звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловался, что 45 лет не может бросить курить

Актер Сергей Селин признался в беседе с kp.ru, что 45 лет не может бросить курить.

Селин признался, что последняя его попытка отказаться от вредной привычки оказалась неудачной. Он объяснил, что за год после этого поправился на 16 килограмм.

По словам Селина, в нем есть как хорошие, так и отрицательные стороны, несмотря на то, что его называют «самым добрым мужчиной страны». Речь идет о меме с его персонажем Дукалисом из «Улиц разбитых фонарей».

Селин отметил, что не гордится этим мемом, хоть ему поначалу и было приятно.

«Но, правда я такой добрый или нет — я не знаю. Слава Богу, меня любят. Я это чувствую. Иногда прям искренне. Особенно, когда после спектакля подходят, фотографируются, берут автографы, дарят цветы. Ну, это же приятно, когда тебя любят», — поделился артист.

12 марта Сергею Селину исполнилось 63 года. Артист собирается отпраздновать день рождения на гастролях. Ничего «грандиозного» он не планирует. Актер признался, что после 60 лет ему стало труднее путешествовать по городам с выступлениями.

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