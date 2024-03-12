Инстасамка решила сдать ЕГЭ

instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева сообщила в TikTok, что планируется поступать в университет.

Зотеева рассказала, что сейчас собирает все документы для сдачи ЕГЭ и дальнейшего поступления. Она не раскрыла, на какую специализацию хочет учиться.

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что концерты Инстасамки уже отменили в регионах после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах.

2 марта Зотеева опровергла, что отменила концерты из-за просьб активистов. Артистка уверила, что никаких ограничений по выступлениями из-за содержания ее музыки нет. Певица отменила мероприятия сама, так как была недовольна форматом сольных концертов.

Инстасамка планирует организовать «что-то большее, чем раньше» к выходу своего альбома «RICH WITCH». Его релиз состоится в 2025 году.

В марте Зотеева также представила свой кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный». Композиция представляет собой ремикс на оригинальную песню. За текст отвечал Максим Фадеев.

В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok.

Ранее Инстасамка рассказала об угрозах Гагариной.