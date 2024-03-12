Киркоров пригрозил Даве вылетом из шоу

Певец Филипп Киркоров пригрозил блогеру Давиду Манукяном (Даве) возможным вылетом из шоу «Маска».

В новом выпуске проекта певица Валерия предположила, что в костюме Акулы скрывается Манукян. Она сделала такой вывод, так как участник танцует, находится в хорошей форме и «восхваляет свою фигуру».

Киркоров отметил, что если это так, то он «первым сольет» Даву. На вопрос, что такого сделал блогер, певец ответил: «Он знает за что».

«Какая он акула? Пиранья!» — заявил артист.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались.

Бузова рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В марте певица Мари Краймбрери сообщила, что снова встречается с Давой. Она рассказала о воссоединении на сцене своего концерта в Минске.

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