В Екатеринбурге начнут проверку из-за дебоша звезды «Уральских пельменей»

Полиция Екатеринбурга начала проверку из-за скандальной ситуации с юмористом Дмитрием Соколовым в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Звезде «Уральских пельменей» предстоит как минимум беседа с участковым после инцидента в подземном переходе. По словам жены юмориста, ее муж не нападал ни на кого, а просто отдохнул с коллегами в местном баре. Она уточнила, что девушки, с которыми засняли Соколова, являются администраторами и членами команды комика. Жена артиста добавила, что конфликта не было, так как подростки просто хотели хайпануть на имени Соколова.

По данным издания, в районе станции «Геологическая» у шоумена начался конфликт с подростками, которые, как они сами утверждают, шли мимо и просто захотели снять комика на видео. Сам Соколов утверждает, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. В ролике, попавшем в сеть, видно, что актер угрожающе идет на одного из них со словами. Подростки попросили сопровождающих юмориста людей «убрать» его и не вырывать их телефон.

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