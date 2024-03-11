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Стала известна обладательница премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

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Jordan Strauss/Invision/AP

Американка Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», сыгравшая в картине «Бедные-несчастные» (Poor Things, 2023). Трансляцию церемонии ведет телекомпания ABC.

Эту ленту Йоргос Лантимос снял в жанре черной комедии. Сюжет строится вокруг эксцентричного хирурга, который оживил труп утопленницы.

Эмму Стоун жюри признало лучшей среди пяти актрис. В числе номинанток были Лили Гладстоун, Сандра Хюллер («Анатомия падения», Anatomie d'une chute, 2023), Кэри Маллиган («Маэстро», Maestro, 2023) и Аннетт Бенинг («Дайана Найэд», Nyad, 2023).

До этого стало известно, что Давайн Джой Рэндольф получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Премия в номинации «Лучший актер» досталась ирландцу Киллиану Мерфи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее 54-летняя Кейт Бланшетт повторила на показе образ с «Оскара».

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