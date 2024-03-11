Актер Джон Сина вышел на премию «Оскар» голым

Американский актер Джон Сина произвел фурор на церемонии вручения «Оскар» — он вышел на сцену голым. Трансляция главного американского киномероприятия сейчас идет онлайн.

Бывший рестлер, известный своими успехами в World Wrestling Entertainment, представлял номинантов в категории «Лучший дизайн костюмов», держа в руках табличку с названием номинации чуть ниже пояса. На нем при этом были только сандалии.

Премию «Оскар» за лучшие костюмы в этом году получил фильм под названием «Бедные-несчастные».

Также уже известно, что полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил статуэтку «Оскар» как лучший анимационный фильм. Американский актер Роберт Дауни — младший получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер».

96-я церемония вручения премии «Оскар» проходила в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre, а ведущим снова был комик и телеведущий Джимми Киммел.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее жена Канье Уэста станцевала в боди с голыми ягодицами.