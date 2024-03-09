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Садальский заступился за Пугачеву после просьб признать ее иноагентом

Актер Стас Садальский выступил против признания Пугачевой иноагентом

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Александр Натрускин/РИА Новости

Актер Стас Садальский выступил против просьб признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Об этом он сообщил на своей странице в livejournal.com.

Садальский заявил, что Пугачева внесла огромный вклад в культуру России. Он поинтересовался, что сделал для страны депутат Алексей Журавлев, который призвал признать артистку иноагентом.

Садальский спросил, что Журавлев предпринял для развития России кроме «бестолкового мельканья по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву».

«Ой вспомнил.. В программе «60 минут» Журавлев оповестил россиян, что в Дании есть бордель для зоофилов, где можно насиловать черепах. Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» — заявил актер.

7 марта депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России».

В тот же день активисты «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с аналогичной просьбой. Общественники заявили, что артистка не раз высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО. Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Джигурда вступился за Пугачеву после предложения признать ее иноагентом.

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