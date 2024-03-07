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Анастасия Волочкова объяснила, почему мужчинам нравится ее шпагат

Балерина Волочкова заявила, что шпагат помогает очаровать мужчин во время секса

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова на RuTube-шоу «Женский форум» призналась, что шпагат помогает ей очаровывать мужчин в сексе.

«Мой шпагат занесен в книгу рекордов России по стройности и самое главное по цитируемости. На эти шпагаты садятся артисты балета, спортсмены из фигурного катания, гимнасты, артисты цирка. В сексе нереальная красота. Мужчины кончают, а женщины завидуют», — похвасталась Волочкова.

При этом артистка подчеркнула, что умение садиться на шпагат очень сильно помогает ей в сексе. Балерина заявила, что после таких любовных утех многие кавалеры дарят ей автомобиль Maybach премиум-класса.

В феврале Анастасия Волочкова заявила, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в своей жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Говоря о романах с женатыми мужчинами, Волочкова заявила, что для нее было важно, чтобы мужчина восхищался ее творчеством, возлагал к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты».

Ранее актриса Ника Кинг призналась, что не может оплатить аренду из-за «Эйфории».

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