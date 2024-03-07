Катя Лель оказалась невостребованной на 8 Марта

Певица Катя Лель снизила цену своего выступления на частном мероприятии, и теперь ее концерт стоит дешевле в 4 раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя райдер исполнительницы.

В новогодние праздники артистка выступала за 4 млн рублей — тогда, отмечает канал, о Лель еще говорили как о покорившей мировые чарты певице. Однако теперь Лель готова выступать за миллион рублей на предстоящих корпоративах в честь 8 Марта. Она также согласна исполнить 12 раз свой хит «Мой мармеладный». При этом за выступление дуэтом с гостем артистка просит дополнительные 500 тыс. рублей.

Хит «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября 2023 года — после того, как завирусился в TikTok. Трек вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Лель назвала популярность песни «российской победой». По словам исполнительницы, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров, и она этим гордится.

Певица отмечала, что доходы с песни получает ее автор Максим Фадеев, поэтому не может назвать даже примерную сумму «прибыли». По словам артистки, для нее самое главное — народная любовь и признание фанатов.

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