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Кирстен Данст пожаловалась на материнскую долю

Актриса Кирстен Данст призналась, что материнство далось ей тяжело

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Mario Anzuoni/Reuters

Актриса Кирстен Данст в новом интервью пожаловалась на тяжелую материнскую долю. Беседу со звездой «Человека-паука» опубликовало издание Marie Claire.

По словам журналистки, Данст сразу призналась ей, что устала из-за детей — с мужем Джесси Племонсом она воспитывает двоих сыновей, двухлетнего Джеймса и пятилетнего Энниса.

Данст отметила, что не давала интервью и не снималась в течение двух лет с выхода фильма Джейн Кэмпион «Власть пса», после которого ей предлагали только «роли грустных матерей».

«Честно говоря, было сложновато, мне ведь нужно как-то кормиться. Сложнее всего быть матерью и не чувствовать, что у тебя нет ничего для себя самой. Это у всех матерей так, не только у меня», — отметила она.

41-летняя актриса призналась, что для женщин ее возраста мало хороших ролей.

«Потому я снялась в «Падении империи», — сказала она.

«Падение империи» — художественный фильм режиссера Алекса Гарленда о противостоянии Белого дома и национальной гвардии Калифорнии и Техаса. В российский прокат фильм выйдет 11 апреля 2024 года.

Накануне Кристен Стюарт раскритиковала фильмы про сильных женщин.

Ранее были названы самые популярные героини русской классики.

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