Продюсер объяснил, почему внук Пугачевой не сможет построить карьеру в США

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предположил, что Никита Пресняков не сможет построить карьеру в США из-за высокой конкуренции.

«Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — отметил Бабичев.

Он напомнил, что из-за отсутствия постоянного заработка артисту приходится устраивать специальные концерты, например, к 8 марта. Критик не смог однозначно ответить на вопрос, продолжатся ли попытки Преснякова, и будут ли его концерты пользоваться популярностью. Также Бабичев напомнил, что музыкант всегда может вернуться в Россию, так как дорогу ему никто не закрывал.

Исходя из афиши мероприятия, «новый формат вечеринок», предлагаемый 32-летним Пресняковым, предполагает исполнение каверов российских хитов 2000-х в танцевальном стиле. В частности, в анонсе заявлены песни групп «Смысловые Галлюцинации», «Маша и Медведи» и песня группы «Альянс» «На заре».

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