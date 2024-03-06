Сын Круга объяснил, почему недоволен выступлением на «Новой Фабрике звезд»

Сын шансонье Михаила Круга (1962-2002) Александр рассказал, почему остался недоволен выступлением с мамой на проекте «Новая Фабрика звезд». Об этом он сообщил в отчетном видеодневнике проекта в разговоре с наставником Сергеем Жуковым.

На первом концерте, когда происходил отбор в команды, Александр пел со своей матерью Ириной Круг, однако признался, что не хотел этого, поскольку жаждал экспериментов.

«Когда мне поменяли артиста на маму, я сильно расстроился. Я был готов «ломаться» на этом проекте, потому что душа давно просит другого», — сказал он.

При этом Александр Круг признает, что это было нужно, поскольку именно с такого выступления надо начинать. В дальнейшем в проекте Круг, во время кастинга исполнивший хит «Короля и Шута», намерен больше экспериментировать.

Ранее вдова Михаила Круга Ирина призналась, что ее сын Александр не боится хейта из-за участия в проекте «Новая Фабрика звезд».

«Нет, у нас прививка с детства от этой ерунды. На «Фабрику» он шел на общих основаниях. Как и все, прошел кастинг. У него ведь действительно хороший музыкальный слух, профессиональное образование и голос», — заявила мать.

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