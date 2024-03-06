Милош Бикович рассказал, кого из российских князей он хотел бы сыграть

Сербский актер Милош Бикович рассказал РИА Новости, что хотел бы сыграть в кино князя Александра Невского.

«Я могу сказать, да мне было бы интересно сыграть Александра Невского, но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария. Все зависит от того, какой сценарий ко мне придет и что там написано», — отметил Бикович.

При этом он уточнил, что не может выделить один проект, который стал для него наиболее значимым в карьере. По словам Биковича, лично ему было важно сыграть в сериалах «Отель «Элеон» и «Крылья империи». Артист заметил, что среди его работ зрителям больше всего полюбился «Холоп» и «Магомаев».

Милош Бикович состоит в отношениях с моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца. До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Причиной разрыва стал плотный график актеров и постоянные разъезды.

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