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Долина заступилась за артистов, участвовавших в «голой» вечеринке

Певица Лариса Долина заявила, что стоит закрыть тему вечеринки Ивлеевой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Лариса Долина заступилась за артистов, участвовавших в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Долина назвала лишним то, что активисты требуют запретить выступления ее коллеги и лишить их звания. Певица уверена, что этих артистов уже и так наказали тем, что убрали их с новогодних эфиров.

«Зачем дальше? Что еще придумывать? Это уже слишком! У нас не бывает середины… Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — заявила исполнительница.

Долина также не видит ничего плохого в том, что артисты, участвовавшие в «голой» вечеринке, отправились в Донбасс после скандала, чтобы якобы восстановить репутацию.

«Первое ощущение у людей складывается такое: ага, многих из них не было в зоне СВО, а тут вдруг они поехали. Все думают — поехал оправдываться. Но все-таки поехал!» — заключила певица.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Билан высказался о своей поездке в Донбасс.

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