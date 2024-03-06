Бледанс вышла в свет в блузке Людмилы Гурченко

Актриса Эвелина Бледанс надела на премьеру фильма «Онегин» образ в стиле 19-го века и призналась, что взяла на прокат одежду артистки Людмилы Гурченко. Ее слова передает kp.ru.

«Мне хотелось составить образ из верха, приближенного к той эпохе. Эту шляпку я покупала в Европе, и она, действительно, 19-го века. А эта блузка Людмилы Марковны Гурченко, которая, как мне кажется, очень к месту здесь. А завтра она снова уедет в музей», — рассказала телеведущая.

Она добавила, что начала чувствовать «творческий полет» от кружевной блузки Гурченко. Бледанс верит, что получает знаки и энергию от самой артистки во время ношения ее одежды. Актриса считает, что после премьеры фильма у нее родятся «новые идеи и образы», которые она сможет воплотить на своем творческом пути.

В конце февраля Бледанс похвасталась, что вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин подарил ей несколько вещей из гардероба певицы. Актриса призналась, что личность Людмилы Гурченко сильно вдохновляла ее и во многом повлияла на выбор творческого пути. Бледанс считает артистку эталоном актрисы и настоящей женщины.

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