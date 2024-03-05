«Путин – реально крутой чувак»: группа Onyx готова получать паспорта РФ

Героями нового киноинтервью «Откровенно с Татаркой» блогерши Лилии Абрамовой (Татарки FM) стали участники рэп-группы Onyx. Запись беседы опубликована на YouTube.

Фредро Старр и Стики Фингаз приезжали в Россию в конце января, чтобы дать два больших концерта в Москве и Санкт-Петербурге. В беседе с Абрамовой рэперы отметили, что по примеру боксера Роя Джонса готовы получать гражданство РФ. Связь с Россией Фредро Старр назвал очень сильной.

«Приехать сюда и получить паспорт было бы очень здорово. Владимир Путин играет в хоккей, он борется с медведями, он реально очень крутой чувак. Я бы с удовольствием с ним встретился. Я слышал, что Путин уважает культуру хип-хопа, поэтому мы уважаем Путина», — сказал Старр.

Стики Фингаз поддержал его, отметив, что в Америке очень много мест, где он бы не смог жить.

«Но я бы однозначно смог жить в России. Обожаю Москву», — сказал он.

Накануне бывшая солистка труппы Большого театра Ольга Смирнова в интервью Le Monde объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию.

«Я не вижу возможности вернуться в Россию, пока идет противостояние, это заставит меня отказаться от своих слов, а я не хочу этого делать», — высказалась Смирнова.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро снимется в новогоднем фильме с Охлобыстиным и Асмус.