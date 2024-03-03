Пророка Санбоя задержали на концерте в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала блогера и музыканта Пророка Санбоя, его увели прямо во время концерта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, примерно в 21:00 полицейские остановили концерт Санбоя и вместе с вещами отвели в полицейскую машину. По заявлениям организаторов, на мероприятии также должен был присутствовать шоумен Стас Барецкий. Причины задержания блогера пока неизвестны.

Недавно актер Юрий Яковлев, звезда сериалов «Папины дочки» и «Ранетки», опроверг сообщения о задержании с наркотиками в Москве. 1 марта появилась информация, что 31-летнего актера задержали, когда он что-то закапывал в сугроб. В снегу позже рядом с ним нашли сверток с мефедроном. Сообщалось, что на Яковлева завели уголовное дело и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Чуть раньше с наркотиками в Москве попался актер Василий Прокопьев, известный россиянам по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов».

Ранее Сергей Соседов отреагировал на новую песню Пугачевой.