«Не был фанатом»: Пригожин о новой песне Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru признался, что не планирует слушать новую песню и альбом Аллы Пугачевой.

«Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово», — пояснил Пригожин.

При этом продюсер отметил, что Примадонна всегда умела привлекать к себе внимание. Он назвал артистку «гениальной пиарщицей» и подчеркнул, что всегда уважал статус и талант певицы. Пригожин заверил, что никогда специально не слушает определенную музыку, так как считает себя «ленивым слушателем». По словам продюсера, он слышит новые треки в основном случайно — например по радио.

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции «Не беспокойся за меня» артистка призывает своего избранника не волноваться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

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