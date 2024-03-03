Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не был фанатом»: Пригожин о новой песне Пугачевой

Продюсер Пригожин признался, что не будет слушать песню и альбом Пугачевой

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru признался, что не планирует слушать новую песню и альбом Аллы Пугачевой.

«Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово», — пояснил Пригожин.

При этом продюсер отметил, что Примадонна всегда умела привлекать к себе внимание. Он назвал артистку «гениальной пиарщицей» и подчеркнул, что всегда уважал статус и талант певицы. Пригожин заверил, что никогда специально не слушает определенную музыку, так как считает себя «ленивым слушателем». По словам продюсера, он слышит новые треки в основном случайно — например по радио.

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции «Не беспокойся за меня» артистка призывает своего избранника не волноваться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

Ранее Охлобыстин возмутился поездками участников «голой» вечеринки в Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами