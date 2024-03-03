Охлобыстин возмутился поездкам участников «голой» вечеринки в Донбасс

Актер Иван Охлобыстин высказался о поездах участников «голой» вечеринки в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист посетил мероприятие в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе. На мероприятии молодежь обсуждала ряд вопросов, в том числе нравственных ценностей.

Во время беседы девушка из Луганской народной республики (ЛНР) спросила у Охлобыстина об этой вечеринке. По ее словам, кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие — просто сфотографироваться, как певица Ольга Бузова. Девушка поинтересовалась у артиста, как молодежь Донбасса относится к таким звездам шоу-бизнеса, которые ездят в новые регионы России. Вместе с тем она отметила, что Донбасс не является «прачечной» для подобных персон.

«Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они — наши. Донбасс реально — это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России», — сказал Охлобыстин.

В феврале певец Филипп Киркоров, попавший в опалу после «голой» вечеринки, посетил Донецкую народную республику (ДНР), где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки и сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

После мероприятия Ивлеевой некоторых участников начали вырезать из эфиров и отменять концерты по просьбам общественников. К примеру, из-за скандала Лолита не смогла выступить в десятках городах России.

Ранее Кадыров предложил гостям вечеринки Ивлеевой исправиться в университете спецназа.