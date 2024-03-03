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Уехавший из России Бурковский сыграл большую роль в американском спектакле

НГС: актер Андрей Бурковский получил большую роль в спектакле в США

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Пресс-служба сериала

Актер Андрей Бурковский признался, что получил первую «большую роль» в спектакле в США. Об этом сообщает НГС со ссылкой на соцсети артиста.

Звезда «Медиатора» отметил, что шоу на английском языке дебютировало на американской сцене в феврале 2024 года. При этом до этого Бурковский рассказывал, что сыграл в другом спектакле на Бродвее «Наш класс».

В конце 2022 года Бурковский улетел из России с женой Ольгой и двумя детьми: 12-летним Максимом и 10-летней Алисой. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

В октябре мать артиста заявила, что сын вернется на родину после обучения в США. Женщина также опровергла сообщения о том, что актер снимался у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке.

При этом актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.

Ранее Орбакайте посоветовала не привыкать без нее на фоне отмены выступлений.

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