Савичева о романе с абьюзером: «Проблема не в них, а во мне»

Певица Юлия Савичева призналась, что состояла в отношениях с абьюзером. Ее слова передает kp.ru.

«Да, у меня были такие люди в жизни. И судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — заявила исполнительница.

Она также рассказала, что сейчас в отношениях с Александром Аршиновым есть моменты, в которых решает исключительно супруг. Певица не стала уточнять, о чем идет речь, но добавила, что доверяет мужу. При этом в рабочих отношениях, отметила певица, она более строгая — музыканты Савичевой, по ее признанию, «ходят по струнке».

Звезда с 2014 года замужем за композитором Александром Аршиновым. Певица не скрывает, что у них были разные периоды в отношения, и полгода она жила отдельно от супруга. Исполнительница подчеркивала, что они воссоединились благодаря мудрости мужа, который с пониманием отнесся к ее поступку. У супругов есть шестилетняя дочь Анна, которая живет в Португалии со своими бабушкой и дедом.

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