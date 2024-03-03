Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Савичева о романе с абьюзером: «Проблема не в них, а во мне»

Певица Юлия Савичева заявила, что сама виновата в романе с абьюзером

close
100%
Личный архив

Певица Юлия Савичева призналась, что состояла в отношениях с абьюзером. Ее слова передает kp.ru.

«Да, у меня были такие люди в жизни. И судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — заявила исполнительница.

Она также рассказала, что сейчас в отношениях с Александром Аршиновым есть моменты, в которых решает исключительно супруг. Певица не стала уточнять, о чем идет речь, но добавила, что доверяет мужу. При этом в рабочих отношениях, отметила певица, она более строгая — музыканты Савичевой, по ее признанию, «ходят по струнке».

Звезда с 2014 года замужем за композитором Александром Аршиновым. Певица не скрывает, что у них были разные периоды в отношения, и полгода она жила отдельно от супруга. Исполнительница подчеркивала, что они воссоединились благодаря мудрости мужа, который с пониманием отнесся к ее поступку. У супругов есть шестилетняя дочь Анна, которая живет в Португалии со своими бабушкой и дедом.

Ранее Буланова рассказала, планирует ли детей от молодого мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами