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Пугачева выпустила песню впервые за пять лет

Певица Алла Пугачева выпустила песню и призвала не беспокоиться за нее

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Алла Пугачева опубликовала новую песню, слова к которой написала сама артистка вместе с Константином Губиным.

«Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — отреагировал в своих социальных сетях Филипп Киркоров, выложив архивные ролики с певицей.

В новой песне Пугачева призывает своего избранника не беспокоится за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда». Она заявляет, что ничего не хочет менять.

«Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять и нельзя изменить себе», — поет артистка.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

Позднее исполнительница пообещала поклонникам выпустить свои новые композиции к юбилею. Примадонне исполнится 75 лет 15 апреля.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

Ранее сообщалось, что Анна Asti вернулась в Россию.

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