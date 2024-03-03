Погребняк поссорилась с Давой из-за Бузовой

Блогерша Мария Погребняк поругалась на реалити-шоу «Сокровища императора» с бывшим избранником Ольги Бузовой Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Ее слова передает The Voice.

«Давид, как ты себя ощущаешь, что Оля ведущая? <...> Благодаря только Оле ты стал такой медийный, что вошел в круг общения к Филиппу Киркорову», — возмутилась Погребняк.

Она заявила, что Манукян делает и делал шоу за счет Бузовой. Она пожелала ему удачи в собственных проектах и понадеялась, что когда-нибудь блогер станет вести свою программу. По словам Погребняк, она не хотела обидеть Даву, однако вспылила, так как считает певицу своей подругой.

При этом сам Манукян изначально отшучивался, слушая нападки бывшей жены футболиста Павла Погребняка. Однако затем заявил, что она затрагивает на шоу личные вопросы, которые ему не хотелось бы обсуждать.

«Я же не обсуждаю твой развод. Давай обсудим твой развод...» — заявил он.

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Она также была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.

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