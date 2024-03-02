Пугачева о выходе нового альбома: «Последняя узнала»

Певица Алла Пугачева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что последняя узнала о выходе своего альбома «P.S».

«Мне приятно, спасибо большое», — заявила артистка.

Пугачева назвала выход альбома «P.S» хорошим подарком к юбилею. 15 апреля Примадонне исполнится 75 лет. Она пообещала к этой дате выпустить новые композиции.

«А я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас», — рассказала звезда.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

Альбом состоит из таких песен, как «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Все хорошо, ничего не случилось», «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Серое пальто», «Не делайте мне больно, господа», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела», «Мой друг», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «На землю выпала роса».

Ранее Гребенщиков рассказал, как ему перепадало от Пугачевой.