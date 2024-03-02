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Катя Лель рассказала о причинах развода с мужем

Певица Катя Лель заявила, что муж изменял ей, но не бил

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Катя Лель рассказала о причинах развода с мужем Игорем Кузнецовым. О распавшемся браке она поговорила с Борисом Корчевниковым на съемках передачи «Судьба человека».

По словам звезды, она приняла решение о расставании из-за пристрастия супруга к алкоголю, под действием которого он терял себя, не понимал, что делает, и изменял ей.

«Я приняла решение о расставании осознанно. Я не могу терпеть, если человек употребляет лишнее», — объясняет звезда.

Она уверена, что муж не мог сказать себе «стоп», и это могло закончиться трагически для семьи. При этом, добавила Катя Лель, муж не бил ее.

«Руку Игорь на меня не поднимал. Если бы он это сделал, он, естественно, уже давно бы исчез из моей жизни», — не сомневается она.

При этом, призналась исполнительница хита «Мой мармеладный», она уличила мужа в изменах сразу с несколькими женщинами.

«Это игра, когда человек выпьет больше, чем надо, он может одновременно звонить и играть с несколькими женщинами, забывая, что у него есть жена, ребенок. Там уже не было рамок», — говорит она.

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