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«Нас обманули»: Юрий Назаров о гонораре за «Маленькую Веру»

Актер Назаров признался, что ему недоплатили за «Маленькую Веру»

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Global Look Press

Народный артист России Юрий Назаров рассказал о гонораре за картину Василия Пичула «Маленькая Вера». Его цитирует aif.ru.

В фильме Назаров и народная артистка РСФСР Людмила Зайцева исполнили родителей главной героини Веры.

«Нас обманули. Нам заплатили за одну серию, а зрителю показывали во времени в кинотеатрах полторы-две серии», — признался он.

По словам 86-летнего актера, фильм разрастался по хронометражу во время съемок. Например, в изначальном сценарии не было обнаженной сцены с главными героями.

«Что касается размера гонорара, там какой-то скачок был — сначала 25 рублей, потом 40 рублей за съемочный день. В итоге я порядка 500 рублей за картину получил», — сказал он, добавив, что дополнительные съемки не были оплачены.

Однако, уточнил Назаров, ему хватало и на детей, рожденных в браке, и на тех, которые родились в неофициальных отношениях. Сейчас с деньгами Назарову помогает дочь.

«И вот мне ее супруг выслал 7 тысяч рублей. Сейчас у меня два рабочих места и все равно не хватает. Не от веселой жизни я позвонил им», — рассказал он.

Также Юрий Назаров сравнил Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) с «жучком-вредителем» из-за критики России.

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