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Членов cъемочной группы сериала «Режим» выгнали из-за смеха в постельной сцене

Актриса Уинслет вспомнила, что оператора выгнали за смех из-за постельной сцены

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Amazon Studios/Global Look Press

Актриса Кейт Уинслет рассказала, что членов съемочной группы предстоящего сериала «Режим» выгнали за смех во время работы над постельной сценой. Ее слова передает Daily Mail.

«Мы снимали пятый эпизод. Когда Елена (Уинслет) и Зубак (Маттиас Схунартс) занимались сексом, она закричала: «Не кусайся, не кусайся!» — вспомнила звезда «Титаника».

После этой сцены, заявила Уинслет, двух человек из съемочной команды пришлось отправить на улицу. По словам актрисы, не смогли удержаться от смеха оператор «Режима» Альвин Кюхлер и одна из гримерш.

В сентябре 2023 года Кейт Уинслет в интервью Vogue призналась, что стеснялась своего тела на съемках обнаженной сцены в фильме «Ли». По словам звезды, за годы работы в кино она постепенно привыкла к своему телу с его особенностями. Уинслет старается не реагировать на критику и намеренно не избегает обнаженных сцен в кино.

Актриса убеждена, что женщинам не стоит тратить силы на критику своего физического «я». Уинслет заверила, что индустрия кино несколько изменила свое отношение к женщинам спустя время.

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