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Инстасамка перепела хит Кати Лель «Мой мармеладный»

Певица Инстасамка выпустила ремикс на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

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Пресс-служба проекта «Залетай в тренды»

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) представила свой кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный». Об этом артистка сообщила в Telegram-канале.

Композиция представляет собой ремикс на оригинальную песню. За текст отвечал Максим Фадеев.

О том, что Зотеева собирается перепеть песню Кати Лель стало известно в конце февраля. Тогда некоторые пользователи раскритиковали композицию Инстасамки, обвинив песню в «копировании».

В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok. В феврале 2024-го продюсер Максим Фадеев рассказал, что разрешил одной из зарубежный звезд перепеть хит «Мой мармеладный», который он написал для Кати Лель.

Фадеев уточнил, что на фоне популярности песни «Мой мармеладный» в мире он получил более ста запросов из США, Германии, Великобритании, Китая и других стран на создание каверов. Многие артисты отказывались от планов записать песню после того, как узнавали, что им придется перечислять средства за использование авторских прав на счет в банки РФ.

Ранее Даня Милохин назвал условия для поединка с рэпером Macan.

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