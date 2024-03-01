Natan не согласился со словам Соседова о «недостойных» для пения гимна России певицах

Рэпер Natan в разговоре с NEWS.ru не согласился с мнением критика Сергея Соседова касаемо певиц, «недостойных» исполнять гимн России.

«Я считаю, что в современной России, если ты уже знаешь слова гимна, это большая честь. Поэтому не надо докапываться, достойно или недостойно. Учите гимн и знайте его наизусть, это достойно», — подчеркнул Natan.

Недавно критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России. По мнению Соседова, гимн страны должен быть спет «красиво, можно и диапазонально». Он считает, что подобное выступление стоит сделать ярким и запоминающимся.

«Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен. Во вторую очередь имеет значение, насколько популярный певец будет его петь. Если певица популярна, но ее исполнение плохое, то и приглашать ее не нужно», — отмечал музыкальный критик.

Ранее критик сравнил Пугачеву с Челентано и призвал не списывать ее со счетов.