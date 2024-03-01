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Даня Милохин назвал условия для поединка с рэпером Macan

Блогер Даня Милохин назвал гонорар единственной мотивацией для поединка с Macan

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danya_milokhin/1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин в интервью sports24 признался, что согласится выйти на ринг с рэпером Macan исключительно за гонорар.

«Если мне заплатят хорошие деньги, то соглашусь, потому что есть мотивация. А просто так подраться с ним — нет ни интереса, ни мотивации. Никакого выхлопа от этого не будет. Громкое событие внутри России, но за пределами страны об этом никто не узнает. А мне же хочется мировой популярности», — уточнил Милохин.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Также Милохин признавался, что пока не хочет рассуждать о возможном поединке в России. По словам блогера, ему хотелось бы вернуться на родину, но могут быть те, кому это не понравится.

Ранее Даня Милохин объяснил, зачем планирует отправиться в Казахстан.

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