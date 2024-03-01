Самойлова предложила обвинившей ее в плагиате Лерчек заняться своей жизнью

Блогерша и модель Оксана Самойлова заявила в беседе с Super, что Валерии Чекалиной (Лерчек) стоит заняться своей жизнью.

Самойлова предположила, что у Лерчек дела пошли «очень плохо», раз ей пришлось «хайпится» на ней. Модель уточнила, что ей все равно на критику блогерши. Она не против того, что Чекалина «пользуется ее именем».

«Это та, у которой два уголовных дела, которая считает себя лучше других и принижает своих друзей? И хайпится на том, что она не платила налоги? Мне кажется, ей стоит заняться своей жизнью», — отметила модель.

В интервью с журналисткой Лаурой Джугелией Лерчек обвинила Самойлову в заимствовании ее идей. По словам Чекалиной, Самойлова скопировала ее маркетинговый ход, даже не меняя детали. Блогерша намекнула, что из-за этого ее реклама выглядит странно. Она посоветовала модели «включать мозги», прежде чем заимствовать чужое.

Чекалина уточнила, что не против, когда ее идеи копируют и делают это «нормально». По словам блогерши, она не будет возмущаться, если человек вдохновлялся ее концепцией и добавил что-то свое.

Ранее Самойлова и Джиган сбросили цену на свой особняк на десятки миллионов рублей.