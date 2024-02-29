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Названо имя ведущей в доме «Новой Фабрики звезд»

Актриса Анна Хилькевич станет ведущей в доме «Новой Фабрики звезд»

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Личный архив Анны Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич станет ведущей в доме «Новой Фабрики звезд», где будут проживать участники. Об этом сообщает издание «ИнтерМедиа» со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Я вижу себя в роли старшей сестры и понимаю, чем я могу им пригодиться. <...> Я долго шла к тому, чтобы сиять на экране, поэтому знаю, как можно стать звездой», — объяснила свое появление в музыкальном проекте актриса.

Хилькевич призналась, что готова поделиться с участниками проекта своим опытом и при необходимости направить человека в нужную строну. Она назвала себя достаточно эмпатичным человеком, который чувствует людей.

Ранее стало известно, что ведущими проекта станут телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Шоу стартует на телеканале ТНТ 3 марта.

Напомним, что солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставником «Новой Фабрики звезд». Артист будет помогать начинающим певцам проявлять свои таланты вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что «Новую Фабрику звезд» ждет «грандиозный успех». Он уверен, что после проекта в российском шоу-бизнесе появятся новые звезды. Продюсер считает, что Сергей Шнуров и Сергей Жуков создадут «очень мощные команды».

Ранее сообщалось, что уехавший из России внук Пугачевой выступит в США за $40.

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