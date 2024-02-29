Мария Погребняк рассказала, что ей помогло пережить развод с мужем: «Я не боялась»

Блогер Мария Погребняк в разговоре с kp.ru рассказала, как работа помогла ей справиться с эмоциями от развода с мужем Павлом Погребняком.

«Я вообще считаю, что каждая женщина должна развиваться, вне зависимости о того, замужем она или нет. Поэтому, когда мы с Павлом разошлись, я не боялась, что пропаду без него. Я с головой уходила в работу, и это помогало мне отвлечься. И я не боялась остаться одна, хотя бы потому что у меня есть трое прекрасных сыновей, мои родители, друзья», — подчеркнула Погребняк.

При этом она уточнила, что всегда была уверенной в себе девушкой, которая привыкла в трудную минуту полагаться только на свои силы. Погребняк напомнила, что у нее есть собственный бизнес, а также знакомые, друзья и дети. По словам девушки, после расставания с супругом она была уверена, что еще долгое время не вступит в новые отношения. Однако судьба, считает Погребняк, распорядилась иначе и свела ее с новым избранником.

Блогер восемь лет была официально замужем за Погребняком, а весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария рассталась с мужем из-за его измен. Пока блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмена видели в клубах Москвы в окружении разных девушек.

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