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Муж Риты Дакоты рассказал о конфликтах с родителями певицы

Муж Риты Дакоты Белогай заявил, что родители певицы считали его альфонсом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер и клипмейкер Федор Белогай признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него были конфликты с родителями жены, певицы Риты Дакоты.

Белогай объяснил, что во время пандемии испытывал трудности с построением бизнеса в России. Из-за этого блогер остался без работы и испытывал финансовые трудности. Он рассказал, что друзья, коллеги и родители Дакоты не принимали его из-за проблем с деньгами.

По словам Белогая, родители и близкие супруги считали его альфонсом и неудачником, который «не пара звезде».

Белогай отметил, что также ему было сложно построить отношения с дочерью Дакоты от первого брака Мией.

«К воспитанию Мии меня тоже не подпускали, потому что я ей никто. Вокруг Риты все пространство было занято другими людьми: помощниками, членами команды, нянями, мамами, друзьями. И мне вроде там не было места», — поделился клипмейкер.

Белогай уточнил, что со временем смог наладить отношения с близкими Дакоты.

Рита Дакота вышла замуж за Федора Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.

Ранее Рита Дакота ответила на вопрос об эмиграции в США.

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