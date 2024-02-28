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Лера Кудрявцева отправила мужа в «санаторий» после жалобы на алкоголизм

Телеведущая Лера Кудрявцева отправила Игоря Макарова в санаторий после скандала

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@leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале намекнула, что отправила мужа Игоря Макарова в реабилитационную клинику для алкоголиков.

«Отправила всю семью на лечение. Машу — в санаторий с няней (Сочи). Маму — в санаторий (Подмосковье). Муж — тоже в «санатории». Всех лечить! Всех лечить! Сама вот пытаюсь себя заставить наступить на ногу. Стойкое ощущение, что нога в колене прогнется в обратную сторону», — пожаловалась Кудрявцева.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Телеведущая назвала злом алкоголь. Позже звезда опровергла, что собирается разводиться с хоккеистом.

До этого Кудрявцева призналась, что ей провели операцию в стационаре Минобороны России. Она назвала это «символичным», так как находилась в клинике в День защитника Отечества. Сама операция была проведена 22 февраля. В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава.

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