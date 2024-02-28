«Был абсолютно русским»: Игорь Петренко об оскандалившемся Панине

Актер Игорь Петренко в интервью «Абзацу» признался, что не понимает, почему актер Алексей Панин стал совершать скандальные выходки.

«По сути своей Лешка – очень хороший парень, он реально последнюю рубаху отдаст, может и в огонь прыгнуть за товарища. Что-то у него в голове, какие-то такие сдвиги происходят — превратился во фрика абсолютного. Мне жалко его просто. Он был, мне казалось, абсолютно русским парнем», — посетовал Петренко.

Он признал, что артист мог «выкинуть коленца» еще когда они снимались в одних проектах, но выходки Панина никогда не имели такого масштаба. Петренко предположил, что его коллегу «заманили страсти», так как от природы актер является хорошим человеком. Артист также пожаловался, что из-за скандалов Панина зрители стали забывать сильные киношные образы, которые создавал актер.

«Уже молодежь, которая, может быть, не смотрела или смотрела фильм, начала забывать о том образе, который он создал. Когда [его] фамилия слышится, у людей либо улыбка, либо, наоборот, такой яркий негатив идет, и, конечно, это отображается на нашем кино», — резюмировал Петренко.

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