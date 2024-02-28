Борис Корчевников переоделся в панду ради бесплатного входа в зоопарк

Телеведущий Борис Корчевников нарядился пандой ради бесплатного входа в Московский зоопарк. Артист показал себя в образе зверя в эфире шоу «Жизнь и судьба с Борисом Корчевниковым».

В студии директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в столице прошла акция в честь китайского Нового года. По ее условиям, каждый, кто примерил на себя образ панды, мог пройти в зоопарк бесплатно. Также Катерины и Екатерины тоже могли посетить заведения без покупки билета. Такое предложение длилось три дня. Акулова призналась, что не ожидала такой большого наплыва гостей в костюме зверя.

«Мне говорили: «Кто может прийти? Да никто не придет». Нет, приходили достаточно креативно. Это было забавно», — поделилась директор зоопарка.

Корчевников удивился, узнав, что акция уже прошла. Он заявил, что готовился к мероприятию. Телеведущий надел на себя шапку в виде панды и перчатки, изображающие ее лапы.

«Я что? Опоздал уже?» — спросил актер.

Акулова уточнила, что для Корчевникова сделает исключение и его пустят бесплатно. Артист поблагодарил директора зоопарка.

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