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Гудков признался, что толкнул в спину беременную Рианну

Комик Александр Гудков рассказал, что толкнул беременную Рианну

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Александр Гудков/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Александр Гудков признался в шоу «Секретик», что ему стыдно перед певицей Рианной за один инцидент, который случился на модном показе в 2022 году.

Гудков объяснил, что в тот вечер был лицом бренда Gucci, а на мероприятие пришло множество зарубежных звезд. По словам юмориста, в одном из узких коридоров он толкнул женщину и грубо попросил ее поторопиться.

«Я в спину ей говорю: «Давай быстрее иди», — вспомнил артист.

Оказалось, что этой женщиной была Рианна. Гудков отметил, что исполнительница была на восьмом месяце беременности. Он сделал вид, что ее толкнул кто-то другой. Комик признался, что ему очень стыдно за свой поступок.

«Я толкнул в спину беременную женщину», — признался юморист.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Гудков временно отказался от выступлений в России. По данным издания, артист не будет выступать как минимум до конца лета.

Инсайдер уточнил, что пока артист не хочет появляться на публике, поэтому взял перерыв. Кроме того, уточнили в окружении звезды, из-за долгого отсутствия спрос на его шоу упал, а читать заготовленные шутки от организаторов мероприятий он уже не хочет.

Ранее Александр Гудков подшутил над собственной безработицей.

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