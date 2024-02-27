«Звериная сексуальность»: Зулькарнаев объяснил популярность коллеги по «Слову пацана»

Актер Лев Зулькарнаев на шоу «Вписка» назвал своего коллегу по сериалу «Слово пацана» Славу Копейкина «секс-символом».

«Он секс-символ. От него прет какая-то звериная сексуальность. И я думаю, что зрители это чувствуют. Поэтому у Славы такое количество подписчиков, такое внимание. У меня другая природа — более закрытая. Внешность нестандартная, ну не прям красавчик. Отрицательное какое-то обаяние», — пояснил Зулькарнаев.

Артист признался, что у них с коллегой гонка, кто наберет больше подписчиков в соцсетях. Зулькарнаев признался, что поначалу завидовал популярности Копейкина, но потом осознал, что герой коллеги играет чуть большую роль в сюжете, чем Зима.

Недавно актер Рузиль Минекаев рассказал, что у него сложились приятельские отношения с актером Иваном Янковским, который исполнил роль его экранного брата. По словам Минекаева, коллега поражал его своей простотой на протяжении съемок шоу. Например, Янковский постоянно интересовался, как прошел день у актера или как его настроение.

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