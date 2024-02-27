Жена Кузьмина после ареста рассказала, что певец бил ее и угрожал молотком

Жена музыканта Александра Кузьмина Наталья в беседе с mk.ru рассказала о побоях от мужа и угрозах молотком.

«Я долго не хотела говорить, но мой муж даже угрожал мне молотком. Он был в сильном алкогольном опьянении, угрожал, что отберет у меня мою недвижимость — квартиру. Я очень люблю своего мужа и действительно считаю его гениальным композитором, но моему терпению пришел конец. Я сбежала от него», — заявила Кузьмина.

Она отметила, что переехала на два месяца к своей подруге. Сейчас Кузьмин, по ее словам, приглашает к ней домой их общих знакомых. Наталья заверила, что снимала все побои и «конспектировала» другие доказательства поведения мужа на всякий случай. При этом девушка заверила, что любила Кузьмина, но не смогла больше терпеть такое поведение мужа.

22 февраля стало известно, что жену музыканта Александра Кузьмина Наталью арестовали за катание голой женщины на капоте кабриолета. Женщину отвезли в так называемый спецприемник Можайского ОВД.

Ранее Лерчек призналась, что из-за судов переживает трудный период в браке.