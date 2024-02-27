Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Нездоровая ситуация»: продюсер об отмене концертов Анны Asti

Продюсер Рудченко заявил, что отмену артистов подогревают искусственно

close
100%
Пресс-служба Анны Asti

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о туре певицы Анны Asti, который оказался под угрозой срыва после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Его цитирует News.ru.

По мнению Рудченко, отмену артистов подогревают искусственно.

«История с «голой» вечеринкой Ивлеевой многих уже раздражает, однако концерты и выступления звезд продолжают отменять. Я полагаю, что ситуация с Анной Asti может служить для подогрева аудитории», — предположил он.

Также, продолжил эксперт, на отменах концертов могут наживаться конкуренты певицы.

«Сейчас подобные ситуации кажутся уже нездоровыми», — заключил Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды.

Ранее певец Николай Басков на шоу «Конфетка» от ТНТ пошутил над новым образом певца Филиппа Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами