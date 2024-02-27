«Нездоровая ситуация»: продюсер об отмене концертов Анны Asti

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о туре певицы Анны Asti, который оказался под угрозой срыва после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Его цитирует News.ru.

По мнению Рудченко, отмену артистов подогревают искусственно.

«История с «голой» вечеринкой Ивлеевой многих уже раздражает, однако концерты и выступления звезд продолжают отменять. Я полагаю, что ситуация с Анной Asti может служить для подогрева аудитории», — предположил он.

Также, продолжил эксперт, на отменах концертов могут наживаться конкуренты певицы.

«Сейчас подобные ситуации кажутся уже нездоровыми», — заключил Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды.

Ранее певец Николай Басков на шоу «Конфетка» от ТНТ пошутил над новым образом певца Филиппа Киркорова.