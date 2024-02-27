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Кустурица рассказал, когда снимет фильмы по Водолазкину и Достоевскому

Сербский режиссер Кустурица начнет съемки фильма по Достоевскому в 2024 году

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал, когда планирует начать снимать фильмы по Федору Достоевскому и Евгению Водолазкину. Его цитирует РИА Новости.

«Преступление без наказания» по роману Достоевского Кустурица начнет снимать в 2024 году, это будет его первый фильм на русском языке.

«Начинается подготовка, и съемки первого фильма начнутся в этом году, закончу где-то до конца следующего года. В 2026 буду работать с Водолазкиным, все будет снято в России», — рассказал режиссер.

Для экранизации он выбрал роман Водолазкина «Лавр».

В конце декабря 2023 года Эмир Кустурица назвал себя русским режиссером.

«Сейчас, во время Евросоюза, который построен по принципам комсомола, который работает как комиссариат, где всем управляют группы, которые никем не избирались, для меня является честью, что я приеду в Россию, где у меня два проекта», — заявил кинематографист.

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